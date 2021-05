FOOD FOR THE SOUL – RESTAURANT LISTING

Praise 100.9 Featured Video CLOSE

BLACK OWNED RESTAURANTS

CHARLOTTE, NC

SOURCE: WWW.YELP.COM

PLEASE CALL RESTAURANTS FOR HOURS OF OPERATION

LEAH & LOUISE

301 CAMP ROAD

CHARLOTTE, NC 28206

980-309-0690

LULU’S MARYLAND STYLE CHICKEN & SEAFOOD

2400 TUCKASEEGEE ROAD

CHARLOTTE, NC 28208

980-498-0838

ROY’S KITCHEN & PATIO

3112 N. DAVIDSON STREET

CHARLOTTE, NC 28205

704-910-2031

THE NAPPY CHEF

5933 ALBEMARLE ROAD

CHARLOTTE, NC 28212

980-219-7478

QUEEN CITY WINGS

607 BALDWIN AVENUE

CHARLOTTE, NC 28201

704-550-6324

KRUSTACEANS SEAFOOD RESTAURANT

2908 OAK LAKE BLVD. STE. #102

CHARLOTTE, NC 28208

980-207-3081

MERT’S HEART & SOUL

214 N. COLLEGE STREET

CHARLOTTE, NC 28202

704-342-4222

NANA MORRISON’S SOUL FOOD

2908 OAK LAKE BLVD, STE. #106

CHARLOTTE, NC 28208

704-357-3700

DAY & NIGHT EXOTIC CEREAL BAR

127 BREVARD COURT

CHARLOTTE, NC 28202

980-298-6006

CUZZO’S CUISINE

3418 TUCKASEEGEE ROAD

CHARLOTTE, NC 28208

980-298-6811

7TH RESTAURANT & LOUNGE

321 N. CALDWELL STREET

CHARLOTTE, NC 28202

704-376-2909

FRESHWATERS

516 N. GRAHAM STREET

CHARLOTTE, NC 28202

704-503-9629

WHAT THE FRIES

10707 PARK ROAD, STE. F

CHARLOTTE, NC 28210

980-207-4814

STEAM IT UP SEAFOOD

5304 SUNSET ROAD, STE. 7

CHARLOTTE, NC 28269

980-237-7108

STATS RESTAURANT & BAR

3425 DAVID COX ROAD

CHARLOTTE, NC 28269

980-474-1325

7TH STREET PUBIC MARKET

224 E. 7TH STREET

CHARLOTTE, NC 28202

704-230-4346

VELTREE, VEGAN SOULFOOD

7945 N. TRYON STREET, UNIT 10

CHARLOTTE, NC 28262

980-355-0075

SKRIMP SHACK

3718 CENTRAL AVENUE

CHARLOTTE, NC 28205

980-298-6418

FLOYD’S III

4122 N. GRAHAM STREET

CHARLOTTE, NC 28206

704-597-5519

TY’S WINGS & TINGS

5708 N. SHARON AMITY ROAD, STE. H

CHARLOTTE, NC 28215

704-900-5605

LAWAN’S SOULFOOD

7520 S. TRYON STREET, STE. 19

CHARLOTTE, NC 28217

704-665-7225

JIMMY PEARLS

224 EAST 7TH STREET

CHARLOTTE, NC 28202

980-263-9677

CHARLES CHICKEN & FISH

8006 CAMBRIDGE COMMONS DRIVE

CHARLOTTE, NC 28215

704-595-7410

CHARLES CHICKEN & FISH

3100 STATESVILLE AVENUE

CHARLOTTE, NC 28206

704-333-0455

SEAFOOD CONNECTION

630 UNIVERSITY CENTER BLVD

CHARLOTTE, NC 28262

980-859-1194

MOJO’S FAMOUS HOT DOGS

4400 STATESVILLE ROAD

CHARLOTTE, NC 28269

704-281-4470

DISTINCTIVE SOUL CREATIONS

2200 THRIFT ROAD

CHARLOTTE, NC 28208

980-230-0339

BREWTON’S CAFÉ

1800 BREWTON DRIVE

CHARLOTTE, NC 28206

980-240-3283

ABUGIDA ETHIOPIAN CAFÉ

3007 CENTRAL AVENUE

CHARLOTTE, NC 28205

980-237-2760

NICK & MIKE BAR & GRILL

11524 N. TRYON STREET, STE. 7

CHARLOTTE, NC 28262

980-335-0405

SUB ONE HOAGIE HOUSE

516 N. GRAHAM STREET

CHARLOTTE, NC 28202

704-376-9211

THE GATHERING GROUNDS

8432 OLD STATESVILLE ROAD

CHARLOTTE, NC 28269

980-225-7751

PRIMO PRIME

116 MIDDLETON DRIVE

CHARLOTTE, NC 28207

704-334-3346

NACHO AVERAGE TRUCK

2200 THRIFT ROAD

CHARLOTTE, NC 28208

704-998-7578

ORIGINAL CHICKEN & RIB

1100 BEATTIES FORD ROAD

CHARLOTTE, NC 28216

704-332-2902

QUIDLEY’S DELIGHT

10901 UNIVERSITY CITY BLVD.

CHARLOTTE, NC 28262

704-910-1781

IRIE VIBES RESTAURANT & CATERING

2729 N. TRYON STREET

CHARLOTTE, NC 28206

704-909-7377

3’S CRABPOT SEAFOOD

401 BRADFORD DRIVE

CHARLOTTE, NC 28208

980-237-1626

SUNSET SOUL FOOD

5009 BEATTIES FORD ROAD, STE. 112

CHARLOTTE, NC 28217

704-919-1701

MAD DASH

2200 THRIFT ROAD, STE. 3

CHARLOTTE, NC 28208

704-336-0422

LOVING HUT VEGAN RESTAURANT

3024 E. INDEPENDENCE BLVD

CHARLOTTE, NC 28205

980-219-4339

CHICKEN BOX CAFÉ

1331 W. SUGAR CREEK ROAD

CHARLOTTE, NC 28262

704-921-8102

DERITA DAIRY BAR

2737 W. SUGAR CREEK ROAD

CHARLOTTE, NC 28262

704-596-6106

BEDDER BEDDER & MOORE

3501 S. TRYON STREET, STE. A

CHARLOTTE, NC 28217

704-527-0107

ROMEO’S VEGAN BURGERS (FOOD TRUCK)

704-343-1085

